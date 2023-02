SV Hussenhofen: Ära Mattyasovszky endet

Der Fußball-​A-​Ligist SV Hussenhofen und Trainer Kristof Mattyasovszky gehen ab diesem Sommer getrennte Wege. Damit wird die Zusammenarbeit zwischen dem Verein und dem 37-​Jährigen nach fünf sehr erfolgreichen Jahren enden.

Donnerstag, 09. Februar 2023

Alex Vogt

SVH-​Abteilungsleiter Christoph Kottmann erinnert sich noch gut an die ersten Gespräche mit „Matty“ im Frühjahr 2018 und kann nun stolz behaupten: „Was wir in den fünf Jahren gemeinsam geleistet haben, ist schon spitze. Matty hat am Erfolg der vergangenen Jahre einen wesentlichen Anteil. Dafür sind wir ihm unendlich dankbar und akzeptieren seine Entscheidung, nächste Saison nicht mehr zur Verfügung zu stehen.“

Kristof Mattyasovszky schaffte direkt im ersten Jahr den im Verein lang ersehnten Aufstieg in die Kreisliga A. Seitdem hat er das Team stetig weiterentwickelt. Der SVH verbesserte in den folgenden Jahren seine Platzierung in der Abschlusstabelle kontinuierlich.



Aktuell ist der SV Hussenhofen auf Rang 14 liegend allerdings akut abstiegsbedroht. Vorstand Johannes Hirsch sieht die momentane Situation jedoch entspannt: „Die Vereinsführung hat volles Vertrauen in den Trainer und die Mannschaft. Wir wissen, was die Mannschaft leisten kann, und sind überzeugt davon, dass unser Coach bis zum letzten Tag alles geben wird, um den Klassenerhalt zu schaffen.“

Wer die Nachfolge in Hussenhofen antreten wird, ist noch unklar. „Wir sind seit einigen Wochen in Gesprächen und sind uns sicher, zeitnah eine sehr gute Lösung präsentieren zu können“, meint Christoph Kottmann.



