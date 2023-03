DJK Gmünd hat plötzlich Chancen auf die 3. Liga

Als momentan Tabellenzweiter der Regionalliga Süd würden die Volleyballerinnen der DJK Gmünd in die Aufstiegsrelegation gehen. Die beiden Trainer Christian Hohmann und Hannes Bosch verlängern für die neue Saison.

Mittwoch, 01. März 2023

Benjamin Richter

Zwei Spieltage vor Schluss rangiert die DJK Gmünd auf Platz zwei der Tabelle – punktgleich mit dem Aufsteiger TSF Ditzingen und mit zwei Zählern Vorsprung auf den Förderverein Tübinger Modell.

Alle drei Mannschaften können die Saison noch als Zweiter abschließen, um dann in die Aufstiegsrelegation zu gehen. Diese findet am 22. und 23. April statt. Der Austragungsort und die Gegner stehen noch nicht fest.

Die DJKlerinnen haben dabei mit zwei weniger verlorenen Sätzen als Ditzingen aktuell die beste Ausgangslage. Gewinnen sie die letzten beiden Spiele gegen Tübingen an diesem Sonntag und am 18. März in Heidelberg und geben dabei nur einen Satz ab, dann sind sie Vizemeister.

Bei allen anderen Ergebnissen ist man darauf angewiesen, was Ditzingen (gegen Mannheim und bei der FT Freiburg) und Tübingen (am 18. März gegen Fellbach) machen.





