Heimsieg als Lebenszeichen der Tischtennis-​Damen aus Untergröningen

Foto: Marco Herter

Dem Damen-​Quartett des TSV Untergröningen gelingt in der Tischtennis-​Oberliga Baden-​Württemberg ein 7:3-Heimerfolg gegen den TSV Herrlingen. Beim 6:1 stand der Matchgewinn vorzeitig fest. Mit 3:21 Punkten steht das Team aus dem Kochertal aber weiterhin am Tabellenende.

Mittwoch, 01. März 2023

Benjamin Richter

Es gibt sie noch – das Damen-​Quartett des TSV Untergröningen in der Tischtennis-​Oberliga Baden-​Württemberg. Mit einem 7:3-Heimerfolg gegen den TSV Herrlingen geben die Kochertälerinnen ein Lebenszeichen von sich.

Die Basis zu diesem Erfolg lag – wie die Basis der Niederlagen in vielen Spielen zuvor – in den Eingangsdoppeln. Konnten die TSVlerinnen in den bisherigen elf Partien nur acht von 22 Doppeln gewinnen, so klappte es diesmal „doppelt im Doppel“.





