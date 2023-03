Multivisionsreportage über Neuseeland im Prediger

Fotot: Heiko Beyer

„Kia Ora“ heißt es demnächst im Prediger in Schwäbisch Gmünd, wenn Fotograf Dr. Heiko Beyer Fotos und Berichte von seiner Reise nach Neuseeland präsentiert. Davon hat der von seinem halbjährigen Aufenthalt in dem Inselstaat am „anderen Ende der Welt“ reichlich mitgebracht. Interessierte erwarten spektakuläre Landschaftsaufnahmen genau so wie Kuriositäten – und Hobbits.

Mittwoch, 01. März 2023

Sarah Fleischer

„Kia ora“, ein „Herzliches Willkommen“ schien Neuseeland in der Maorisprache dem Fotojournalisten Heiko Beyer bei seiner Ankunft in Auckland entgegenzurufen. Sechs Monate nahm er sich Zeit, eine Auszeit vom Alltag, eine Traumzeit am schönsten Ende der Welt.

Bilder, Videos und Eindrücke, die er mitgebracht hat, präsentiert Beyer demnächst im Prediger.





