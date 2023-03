„Sonntag Kunterbunt“: Kirche Mal anders in Großdeinbach

Foto: Stoppany

Gemeinsam genossene Zeit – das ist der Fokus von „Sonntag Kunterbunt“. Hier kann man Kirche einmal anders erleben, ganz niederschwellig und unabhängig von der Konfession. Trotz des spielerischen Ansatzes ist die Veranstaltung nicht nur für Kinder gedacht.

Mittwoch, 01. März 2023

Sarah Fleischer

„Kinder mit ihren Eltern und Großeltern sowie Patinnen und Paten und Freunden sollen gemeinsam Zeit verbringen und dabei Kirche anders erleben“, sagt Jochen Leitner, evangelischer Pfarrer in Großdeinbach. Zusammen mit seiner Frau Susanne hat er ein Team aus kreativen Köpfen gewonnen. Gemeinsam wurde dann das Konzept der Kirche Kunterbunt auf die Situation in Großdeinbach angepasst.



Ursprünglich aus Großbritannien stammend, hat das Konzept in Deutschland mittlerweile ganz verschiedene Namen.

Wer den „Sonntag Kunterbunt“ einmal selbst erleben möchte, hat dazu dieses Jahr noch zwei Mal die Gelegenheit.



