Start der Vesperkirche in Mutlangen

Foto: privat

Die zwölfte Auflage der Vesperkirche in Mutlangen startet am Sonntag, 5. März, im evangelischen Gemeindezentrum. Bis Samstag, 11. März, gibt’s täglich von 11.30 bis 13.30 Uhr schöne Begegnungen und Mahlzeiten für den guten Zweck.

Mittwoch, 01. März 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Das Motto der Vesperkirche: „Das Leben feiern“. Die Vorbereitungen und Planungen dafür sind in vollem Gang, das Organisationsteam und die 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freuen sich schon auf die vielfältigen Begegnungen.Vier Kochteams sorgen für das leibliche Wohl. Welches Essen es an jedem Tag gibt, wird nicht verraten. Auch gibt es wieder selbstgebackenen Kuchen und von Bäckern gespendete süße Stückle, sodass jeder satt wird.Es soll ein fröhliches Beisammensein geben, bei dem sich Jung und Alt, Arm und Reich, Familien und Alleinstehende, begegnen, miteinander ins Gespräch kommen, gemütlich beisammensitzen und sich wohl fühlen.Täglich gibt es zudem einen Impuls, am Dienstag werden dann etwa 35 Schüler und Schülerinnen der Heideschule die Vesperkirche besuchen und Lieder singen.Los geht es bereits am Samstag, 4. März, um 17 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im evangelischen Gemeindezentrum Mutlangen, den Pfarrerin Carolin de Campos und Gemeindereferentin Eva-​Maria Seyschab leiten.Im Anschluss daran wird gefeiert. Der Abschlussgottesdienst wird am Samstag, 11. März, um 17 Uhr mit Pfarrerin Friederike Fritz und Daniela Maneljuk gefeiert.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



352 Aufrufe

248 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen