TSV Böbingen trennt sich von Trainer Harald Jaßniger

Foto: RZ

Der Fußball-​Kreisligist TSV Böbingen gibt bekannt, dass die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Trainer der ersten Mannschaft, Harald Jaßniger, am Montag beendet wurde. Eine Interimslösung für die Rückrunde steht bereits fest.

Mittwoch, 01. März 2023

Benjamin Richter

So wird die Böbinger Mannschaft in der Rückrunde der laufenden Saison interimsmäßig von Tim Manhalter trainiert. Manhalter ist nach Vereinsangaben seit einiger Zeit beim TSV aktiv, hat bereits Erfahrung im Coaching und kennt die Spieler der ersten Mannschaft sehr gut.

Unterstützt wird Tim Manhalter von Yannic Abt. Die beiden bildeten bisher das Trainerduo der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga B II auf Punktejagd geht. Nun folgt also für beide der Sprung auf die Trainerbank in der Kreisliga A I. Der Verein bittet die Fans der Mannschaft weiterhin um ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.





