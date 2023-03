Ausbildungsmesse in Gmünd: Viele Chancen für die berufliche Zukunft

Fotos: gbr

Industrie– und Handwerksbetriebe, soziale Organisationen, Behörden, Dienstleister aus den verschiedensten Branchen sowie Schulen und Hochschule — insgesamt 115 Aussteller — präsentierten sich am Freitag bei der Ausbildungsmesse im Stadtgarten.

Freitag, 10. März 2023

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



Oberbürgermeister Richard Arnold sprach von „einer glücklichen Lage für junge Menschen“ dank des umfangreichen Angebots und appellierte: „Frauen traut Euch in technische Berufe!“ Im gleichen Atemzug wünschte sich der OB, dass im Gegenzug Männer auch soziale Berufe als Option in Betracht ziehen sollten. Die Bundesvorsitzende der Gründen und Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis, Ricarda Lang, sowie Landrat Dr. Joachim Bläse betonten, dass man sich nicht allein auf ein Studium fixieren sollte, weil in der Gesellschaft auch Menschen in praktischen Beruf dringend gebraucht werden.







Was war dort alles geboten? Lesen Sie dazu den Bericht am 11. März in der Rems-​Zeitung!



„Lasst Euch beraten und denkt dabei an die große Vielfalt des Ausbildungsangebots“, riet Claudia Prusik (Chefin der Arbeitsagentur für Ostwürttemberg) allen jungen Menschen in der Orientierungsphase.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



380 Aufrufe

152 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen