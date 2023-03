Einsätze der Feuerwehr Straßdorf haben sich 2022 fast halbiert

Auf 31 Einsätze 2021 folgen 16: Die kurios anmutende Entwicklung lässt sich einfach erklären, was Abteilungskommandant Ralf Irdenkauf bei der jüngsten Hauptversammlung auch tat. Bei dem Treffen wurden zudem einige Wechsel angekündigt.

Freitag, 10. März 2023

Benjamin Richter

Zur Hauptversammlung der Feuerwehr Straßdorf hat Abteilungskommandant Ralf Irdenkauf neben zahlreichen Kameraden auch Ortsvorsteher Werner Nußbaum sowie den stellvertretenden Feuerwehrkommandanten der Gesamtfeuerwehr, Ludwig Fuchs, begrüßt.

Nach dem Totengedenken für den verstorbenen Kameraden Werner Kremer berichtete Ralf Irdenkauf für 2022 von 16 Einsätzen, was 15 Einsätze weniger waren als im Vorjahreszeitraum. Der Hauptgrund hierfür war, dass die Abteilung Straßdorf nicht mehr wie zu Corona-​Hochzeiten zu Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen als zweites Löschfahrzeug in die Innenstadt gerufen wurde.

Die Einsätze gliederten sich in zwölf Brandeinsätze, darunter ein Dachstuhlbrand in Gmünd, und vier Technische Hilfeleistungen. Besonders belastend für die eingesetzten Kräfte war dabei der Aufbau des Sichtschutzes in der Donzdorfer Straße, als ein Fußgänger von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt wurde.





Von welchen Entwicklungen die Obmänner der Alters– und der Jugendabteilung berichteten und wer in Zukunft die Jugendgruppe leiten wird, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

Im Berichtszeitraum wurden 81 Übungen durchgeführt sowie eine Brandsicherheitswache und zwei Brandsicherheitskontrollen bei Veranstaltungen geleistet. Die Mannschaftsstärke betrug zum 31. Dezember 38 Mann in der Einsatzabteilung, 17 Mann in der Altersabteilung sowie 16 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr.

