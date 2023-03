Erdbebenhilfe Hatay: RUD-​Team übergibt Spende

Foto: svaa

3000 Euro haben Beschäftigte und Geschäftsleitung vom Unternehmen RUD für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Aalener Partnerstadt Antakya/​Hatay gespendet. Oberbürgermeister Frederick Brütting nahm die Spende von Vertretenden des Kettenherstellers entgegen.

Freitag, 10. März 2023

Sarah Fleischer

Der Betrag ist eine gemeinsame Spende der Belegschaft und der Geschäftsleitung, viele Mitarbeiter des Unternehmens haben persönliche Verbindungen zu Menschen in der Erdbebenregion. Oberbürgermeister Brütting nahm die Spende entgegen und bedankte sich herzlich.

Auch weiterhin werden Spenden für die Erdbebenhilfe benötigt.