Fahrradstraße und Bebauung in der Weststadt im Fokus

Foto: rz-​archiv

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten beim Frühjahrsforum für die Weststadt die Gelegenheit, um mit dem Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold und anderen Mitgliedern der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen.

Freitag, 10. März 2023

Benjamin Richter

Anja Tamm, Mobilitätsmanagerin im Amt für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung, erläuterte die Planungen, die für den Fahrradverkehr zusätzlich zum Altstadtring mit der Klarenbergstraße, der Werrenwiesenstraße und der Schwerzerallee auch „Zubringertrassen“ aus Süden, Osten und Westen vorsehen. „Ähnlich wie ein U-​Bahn-​Netz“, wie OB Arnold anmerkte.

Sehr erfreut waren die Anwesenden über die Information, dass im Zuge dieser Umgestaltung eine Gefahrenstelle entlang der Radstrecke an der Rems bald der Vergangenheit angehören wird. Anja Tamm konnte erreichen, dass an der Verbindung von Hauberweg und Römerstraße der Vorsprung am Brückenkopf der Klepperle-​Trasse entfernt und so der Kurvenbereich überschaubar wird.

Es konnten in der Diskussion Fragen der Bürgerinnen und Bürger geklärt werden – zum Beispiel zu den Möglichkeiten, die eine Fahrradstraße bietet und zu den rechtlichen Vorgaben, auf die der Leiter des Rechts– und Ordnungsamts Gerd Hägele näher einging.





Was zum Thema Bebauung in der Weststadt mitgeteilt wurde und welche Veranstaltungen im Weststadt-​Treff anstehen, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 10. März. Die ganze Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

