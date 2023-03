Fluchtweg mit Spaßfaktor an der Grundschule in Mutlangen

Foto: gbr

Statt einer außen am Gebäude montierten klassischen „Feuertreppe“ wurde die Grundschule in der Mutlanger Hornbergstraße mit einer „Evakuierungsrutsche“ ausgestattet, die auch ohne Feueralarm von den Kindern in der Pause benutzt werden darf.

Freitag, 10. März 2023

Gerold Bauer

„Wir dürfen erst morgen!“ hört man von Kindern, die erwartungsvoll um die neue Rutsche im Außenbereich der Mutlanger Grundschule stehen. Manche können es kaum erwarten, bis sie selbst mit Hilfe dieser Edelstahlröhre von ersten Stock des Schulhauses ins Freie sausen dürfen. Andere blicken noch skeptisch. Und dann wird mit Applaus Bürgermeisterin Stephanie Eßwein begrüßt, die als eine der Ersten am Donnerstagvormittag diese Alternative zum Treppenhaus getestet hat. Ihr folgten einige Kinder, die ebenso Beifall bekamen.





