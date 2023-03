Keine Bankfiliale in der Nähe? Welche Alternativen es gibt

Foto: fleisa

Geld abheben, persönliche Finanzberatung, Überweisungen – Wer kein Online-​Banking betreibt, braucht dafür eine Bankfiliale, oder wenigstens einen Geldautomaten. Doch beides wird immer seltener und so gerade für ältere Menschen zum Problem.

Freitag, 10. März 2023

Sarah Fleischer

Die Kreissparkasse ist laut eigener Aussage noch immer die am meisten vertretene Bank im Ostalbkreis. Nichtsdestotrotz wurden in den vergangenen Jahren einige Filialen geschlossen oder zu Selbstbedienungsfilialen ohne direkten Ansprechpartner umgewandelt. ( „Zum Jahresende: Sparkasse schließt Filiale in Hussenhofen“