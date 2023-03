Neues Begegnungskonzept in Spraitbach von vielen Schultern getragen

In Spraitbach kooperieren für ein neues Begegnungskonzept die beiden Kirchengemeinden mit der bürgerlichen Gemeinde. Zukünftig sollen alle zwei Monate die „Spraitbacher Begegnungsnachmittage“ stattfinden.

Freitag, 10. März 2023

Gerold Bauer

Dabei soll es immer einen Vortrag geben, der vom gemeinsamen Austausch und eben dem Begegnen begleitet wird. Die Vorträge können unterschiedliche Themen behandeln.Den Start macht Aloisia Brenner mit einem Vortrag zu ihrem aktuellen Buch, welches sich um Generationenkonflikte am Arbeitsplatz dreht. Beim zweiten Termin wird es dann um das Thema Pflege gehen.Start ist normalerweise am jeweiligen Termin um 14 Uhr im Bürgersaal (Rathaus). Doch schon beim dritten Termin wird es hiervon eine Abweichung geben, denn an jenem Tag wird ein Sommerfest im Garten des katholischen Gemeindezentrums veranstaltet. Die Termine für den kommenden Herbst stehen noch nicht fest, an den Themen wird im Moment ebenso noch gearbeitet. Der neue Zusammenschluss hofft, dass sich durch die Themenvielfalt einige Bürgerinnen und Bürger angesprochen fühlen und sich auf diese neue Form der Gemeinsamkeit einlassen. Spannend und unterhalt sam wird es in jedem Fall.

