Theater Lindenhof: Der Brandner Kaspar und der Teilzeittod

Foto: fabro

Das Theater Lindenhof hat die Fortsetzung eines altbekannten Stückes heiter und fetzig umgesetzt. Allein die Kostüme waren ein Augenschmaus.

Freitag, 10. März 2023

Sarah Fleischer

Mit zahlreichen Pointen, toller schauspielerischer Leistung und feinem Humor konnte die schwäbische Version des Stücks überzeugen.





Der Kobell’sche Geschichte vom Brandner Kaspar, der den Tod überlistet, hat Wolfgang Maria Bauer eine Fortsetzung gegeben und Gerd Plankenhorn hat das urbayrische Stück ins Schwäbische Übertragen. Doch beiden Bearbeitern ist ein toller Wurf gelungen, mit dem das Theater Lindenhof am Mittwoch im Stadtgarten die Zuschauer begeisterte.

