Winnenden: Brand in Whirlpool beschädigt Mehrfamilienhaus

Foto: studio v. zwoelf/stock.adobe.com

Der Brand eines Whirlpools hat in einem Mehrfamilienhaus in Winnenden erheblichen Sachschaden verursacht. Am frühen Samstagmorgen war die Feuerwehr wegen eines Brandes alarmiert worden. Ein technischer Defekt des Whirlpools, der sich auf einer Terrasse befand, hat nach Polizeiangaben das Feuer verursacht.

Samstag, 11. März 2023

Franz Graser

22 Sekunden Lesedauer



Durch das Feuer wurden die drei darüber liegenden Balkone und die Außenfassade des Gebäudes erheblich beschädigt. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf annähernd 300.000 Euro. Die Feuerwehr Winnenden war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

