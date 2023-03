Fußball: Waldstetten ist dem 1:1-Remis zufrieden

Foto: Stoppany

Im Landesliga-​Duell des Tabellenfünften gegen den Sechsten, dem Donzdorfer JC, kassieren die Gastgeber aus Waldstetten den Gegentreffer kurz vor Schluss. Unter dem Strich geht die Punkteteilung in Ordnung. Waldstetten bleibt damit auf dem fünften Rang.

Sonntag, 12. März 2023

Thomas Ringhofer

Bereits in der ersten Minute flankte Serkan Özgür scharf nach innen, am zweiten Pfosten aber verpasste Marcel Waibel den Ball nur haarscharf. In der Folge übernahmen die Gäste das Kommando, agierten feldüberlegen, spielten sich dabei aber keine Chancen heraus. Nach rund zehn Minuten kamen auch die Waldstetter besser auf und schafften es, die Partie ausgeglichen zu gestalten. In der 19. Minute probierte es Özgür wieder mit einer scharfen Hereingabe. Diesmal wurde Waibel in der Mitte zum Abnehmer. Per Flugkopfball scheiterte er schließlich am gut reagierenden Aldin Arifovic, der per Fußabwehr klärte. Nach einem langen Ball stach plötzlich Felix Bauer durch, stand frei vor Arifovic, doch scheiterte auch er am Donzdorfer Schlussmann (23.). Danach agierten auch die Gäste wieder offensiv.





Zwar war aus Waldstetter Sicht der 1:1-Ausgleich unglücklich, da er erst in der vorletzten Minute zustande gekommen ist, in Summe aber hat man im Waldstetter Lager von einem verdienten Unentschieden gesprochen. „Vielleicht hätten wir die eine oder andere Chance besser ausspielen können, letztlich aber hat Donzdorf brutal Druck gemacht, sodass wir auch nicht unglücklich sein können“, konstatierte Waldstettens Trainer Bernd Maier.

