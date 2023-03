Mutlanger Senioren-​Arbeitskreis startet seine Tätigkeit

Foto: dezman

„Mutlangen Ü 60 aktiv“ soll die von drei Seniorinnen ins Leben gerufene Gruppe heißen. Sie will ein Raum für Gemeinschaft, spannende Vorträge und viele Ausflüge sein. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wurden bereits mehrere Veranstaltungen geplant.

Sonntag, 12. März 2023

Franz Graser

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



Schon vor fünf Jahren kam in ersten Gesprächen von Silvia Hieber und Margit Kraus mit Lehrern und Schülern des Franziskus-​Gymnasium das Thema auf. Die Senioren brachten sich in diesem Rahmen in Seminararbeiten der elften Klassen ein, die 2019 öffentlich vorgestellt wurden.







Seit dem Beginn der Pandemie lag die Idee allerdings auf Eis. Die Umsetzung war aber allenfalls aufgeschoben und keineswegs aufgehoben. „Wir wurden immer wieder darauf angesprochen“, erzählte Silvia Hieber. Also wurden die drei Freundinnen Silvia Hieber, Margit Kraus und Ilse Staller wieder aktiv und riefen die Gruppe ins Leben. Aus „Ü 60 trifft Gymnasium“ wurde nun letztlich „Mutlangen Ü 60 aktiv“.







„Wir wollten es bewusst nicht Seniorentreff nennen“, lachte Stephanie Eßwein, Bürgermeisterin von Mutlangen. Es soll eine Gruppe von aktiven, interessierten und jung geblieben Senioren werden. Willkommen sei auf jeden Fall jeder, der sich angesprochen fühlt und Lust auf eine der Veranstaltungen hat. „Seinen Ausweis muss man natürlich nicht zeigen“, sagte die Mutlanger Bürgermeisterin.





Geplant seien verschiedene Veranstaltungen und Autorenlesungen, Vorträge zu aktuellen Themen, Besichtigungen, Kunst, Mundart und Humor. Auch eine erneute Zusammenarbeit mit dem Franziskus-​Gymnasium sei geplant. „Es ist von allem etwas dabei“, meinte Eßwein . Am 29. März findet bereits ein humoristischer Abend, mit Mundartautor Wilfried Albeck unter dem Titel „Schwobaseggel“, im Vereinszimmer des Mutlanger Forums statt.



205 Aufrufe

252 Wörter

52 Minuten Online



