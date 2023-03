Schauort Hönig: Ein Ort, an dem man gemeinsam schafft

Rund 180 Menschen leben in Hönig, einem kleinen Teilort der Gemeinde Ruppertshofen. Unter den Bewohnerinnen und Bewohnern herrscht ein bemerkenswerter Zusammenhalt, der sich in gemeinsamen Aktionen wie dem jährlichen Dorffest, dem Anlegen eines Spielplatzes oder etwa dem Aufbau von Sitzbänken rund um den Ort äußert. Darüber hinaus bietet das Dorf viele Möglichkeiten, die Natur zu erleben.

Sonntag, 12. März 2023

Franz Graser

Was macht das Dorf Hönig und seine Einwohnerinnen und Einwohner aus? Manfred Waibel, der verschiedene Funktionen im Dorfgemeinschaftsverein des Ortes innehatte, lobt vor allem die „kleine, überschaubare Gemeinschaft, wo jeder jeden kennt.“ Den Zusammenhalt unter den rund 180 Bewohnerinnen und Bewohnern nennt auch Eberhard Kunz, der mittlerweile in Eschach lebt, sich aber dennoch lange in der Dorfgemeinschaft engagiert hat: „Wenn was zu machen ist, wird zusammen geschafft“, erklärt Kunz.







Nicht nur die Menschen aus Hönig, sondern auch Gäste von außerhalb schätzen die Landschaft rund um das Dorf, das in das weite Tal der „Gschwender Rot“ eingebettet ist und das von den Höhenzügen des Schwäbischen Waldes und der Frickenhofer Höhe eingerahmt wird. Das breite Tal sorge dafür, dass viel Licht und viel Sonne ins Dorf komme, weiß Manfred Waibel. All das schaffe „ein schönes Klima“. Auch Eberhard Kunz schätzt es, von der Höhe auf das Dorf zu blicken. Sein Lieblingsplatz liegt am Hasenwaldweg zwischen Hönig und Mittelbronn. Von dort habe man einen „tollen Blick“ über das Tal, schwärmt Kunz.







Wie es dazu kam, dass eine ehemalige Scheune zum Dorftreff wurde und wo idyllische Wanderwege zu finden sind, erfahren Sie in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.







