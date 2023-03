Traum-​Theaterschule gesucht

Foto: astavi

Vorhang auf: Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren haben am Samstag ihre Ideen und Wünsche für die Gmünder Theaterschule zusammengetragen. Zusammen mit professionellen Schauspielern wurden erste Szenen geprobt und präsentiert.

Sonntag, 12. März 2023

Franz Graser

Aber: wie soll die Theaterschule funktionieren? Wann soll der Unterricht stattfinden: während der Schulzeit oder in den Ferien, unter der Woche oder am Wochenende? Was soll in der Theaterschule passieren und wie stellen sich die jungen Teilnehmer einen Ort vor, an dem sie sich wohl fühlen und gemeinsam Theater spielen können?All diese Fragen und mögliche Antworten darauf haben über 50 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren zusammen mit der Leiterin der Jugendkunstschule für Kabarett an der Gmünder VHS, Gerburg Maria Müller, ausgearbeitet. Dem Ausbildungsteam gehören auch die professionellen Schauspieler Pat Mueller und Zeynel Alkis an.





Viele Kinder und Jugendliche aus der Stadt Schwäbisch Gmünd und ihrer Umgebung haben sich schon lange Zeit eine Theaterschule gewünscht. Der Wunsch geht nun in Erfüllung, das ist beschlossene Sache.

