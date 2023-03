Arbeiter in Eschach durch herabstürzenden Balken schwer verletzt

Vermutlich durch den Wind geriet ein am Kran hängender Balken um die Mittagszeit in Eschach ungewollt in Bewegung. Die Folge war ein schwerer Arbeitsunfall. Ein Verletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Montag, 13. März 2023

Gerold Bauer

So schildert die Polizei den Unfallhergang: An einem Neubau in der Straße „Hinter den Gärten“ kam es am Montagmittag um kurz vor 12 Uhr in Eschach zu einem schweren Unfall. Zwei Arbeiter waren damit beschäftigt, an einem Garagenneubau die Dachbalken anzubringen. Beim Montieren einer Holzschwelle als Dachabschluss, geriet die Schwelle, die an einem Kran befestigt war, vermutlich aufgrund eines Windstoßes, ins Schwingen und berührte die bereits aufgelegte, aber noch nicht befestigte Firstpfette. Dadurch kippte dieser 13 Meter lange Balken, rutschte nach unten und traf einen 39-​jährigen Arbeiter. Der Mann, der auf einer Leiter gestanden hatte, stürzte über eine Mauer und prallte auf den dortigen Schotterboden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

