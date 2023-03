Parler-​Powerfrauen im Achtelfinale der Debating-​Meisterschaft

Dem „Senior Debating Team“ des Parler Gymnasiums ist es gelungen, ins Achtelfinale der von der „Debating Society Germany“ vom 10. bis 12. März in Würzburg veranstalteten Debating-​Meisterschaften der Senior League einzuziehen. In diesem Wettbewerb traten 32 Schulteams von Frankfurt a.M. bis Stockach am Bodensee in vier Debattenrunden gegeneinander an.

Gegenstand der Debatten waren anspruchsvolle Themen aus Politik und Gesellschaft, unter anderem die Frage: Soll ein parlamentarisches Misstrauensvotum immer konstruktiv sein? Oder: Ist der Staat verpflichtet, in ihrer Existenz bedrohte Sprachen zu retten? Dabei gelang es den drei Powerfrauen des Parler-​Teams, Thea Dangelmaier (Kl.10), Jessica Siber und Siyi Xu (beide Kl.11) ins Achtelfinale einzuziehen.



Siyi Xu ist außerdem als beste Sprecherin der Senior League ausgezeichnet und ins Nationalteam eingeladen worden, mit dem sie Deutschland bei der Debating Weltmeisterschaft in Hanoi, Vietnam repräsentieren wird. Der Erfolg des Teams markiert einen Höhepunkt der am Parler besonders gepflegten Tradition lebendiger Debattenkultur und Demokratiebildung.

