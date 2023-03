St. Jakobus Gymnasium: Erfolg bei „Jugend forscht“

Foto: sjga

Junge Forscherinnen und Forscher des St. Jakobus-​Gymnasiums in Abtsgmünd durften ihre Ergebnisse beim Regionalentscheid von „Jugend forscht“ in Salach präsentieren. Dahinter steckt monatelange Arbeit und so ging es freilich nicht ohne Preise nach Hause.

Montag, 13. März 2023

Sarah Fleischer

Welche Projekte ausgezeichnet wurden und wo Omas Spätzle nur den zweiten Platz belegten, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

Am 3. und 4. März stellten zehn Schülerinnen und Schüler des Gymasiums die Ergebnisse ihrer monatelangen Forschungen vor, bei denen sie von ihren Lehrern Ellen Blaha und Timo Lachenmaier unterstützt wurden. Die Fachjury war von den Ergebnissen überzeugt: Das St. Jakobus Gymnasium Abtsgmünd (SJGA) kann sich über zwei Regionalsiege, zwei 2. Preise sowie den Schulpreis freuen.

