Normannia Gmünd: Louis Kaspar rückt hoch

Foto: Jani Marco Pless

Von der A-​Jugend in den Kader der ersten Mannschaft: Mit Louis Kaspar sichert sich der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd einen Spieler aus der eigenen U19 für die neue Saison.

Dienstag, 14. März 2023

Alex Vogt

48 Sekunden Lesedauer



Louis Kaspar hat einen wesentlichen Anteil daran, dass die U19 des 1. FC Normannia auf Platz eins der Landesstaffel Mitte steht. Er hat bislang alle elf Pflichtspiele über 90 Minuten bestritten und mit 18 Toren die zweitmeisten Treffer dieser Liga erzielt. Kaspar ist 18 Jahre jung und kam von der SG Winterbach/​Remshalden zur Normannia.



Nun hat der Sportliche Leiter der Normannia, Stephan Fichter (auf dem Bild rechts), entschieden, Kaspar ab dem 1. Juli für den Kader der ersten Mannschaft zu verpflichten. „Louis hat mit seinen Toren großen Anteil daran, dass unsere U19 aktuell Tabellenführer ist. Darüber hinaus hat er in der Wintervorbereitung und in den Testspielen bei uns absolut überzeugt. Wir freuen uns, dass ein weiterer Spieler den Übergang vom Jugendbereich in die erste Mannschaft geschafft hat“, sagt Fichter.







Was Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic über diesen internen Neuzugang für die neue Saison sagt, lesen Sie im Bericht von Claus-​Jörg Krischke in der Rems-​Zeitung vom 15. März.







