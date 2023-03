Schülerinnen des Franziskus Gymnasium Mutlangen stellen im Goethe-​und Schiller-​Archiv aus

Foto: fgm

Schülerinnen des Franziskus Gymnasiums in Mutlangen stellen ihre Bilder im Goethe– und Schiller-​Archiv in Weimar aus. Dabei widmen sie sich den Selbstbildern von Frauen im Laufe der Zeit – von Goethe und Schiller bis heute.

Dienstag, 14. März 2023

Sarah Fleischer

Sie analysierten die Darstellungen und übersetzten sie schließlich kreativ ins Heute.







Was dabei herauskam und bis wann die Bilder noch in der Ausstellung zu sehen sind, steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Wer bin ich? fragte sich Ottilie von Goethe 1819 und fertigte selbstironisch Zeichnungen von sich. Die Mädchen der Klasse 8a des Franziskus Gymnasiums Mutlangen ließen sich davon inspirieren – die Ausstellung im Goethe-​und Schiller-​Archiv in Weimar zeigt die eindrucksvollen Ergebnisse dieser weiblichen Spurensuche.

