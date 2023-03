Nach Brand in Schule: Unterricht im Gasthaus Rose Zimmerbach

Foto: Freiwillige Feuerwehr Durlangen

Nach dem Totalschaden am Blockheizkraftwerk im Durlanger Schulhaus in Folge eines Brandes muss die Fernwärme für die Hochhäuser im Hermann-​Löns-​Weg im Notbetrieb mit einem Pellet-​Ofen erzeugt werden. Bis zusätzlich ein mobiles Heizkraftwerk installiert ist, findet der Schulunterricht in Zimmerbach im Gasthaus „Rose“ und im katholischen Gemeindesaal statt.

Mittwoch, 15. März 2023

Gerold Bauer

Da kamen mehrere Faktoren zusammen, die im Durlanger Schulhaus Schlimmeres verhindert haben, als das Blockheizkraftwerk im Keller aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufging. Zufällig entdeckte ein Passant am Samstagabend, dass aus dem Schulgebäude Rauch nach außen drang und alarmierte die Feuerwehr. Die Floriansjünger aus Durlangen konnten mit Unterstützung durch die FFW Mutlangen den Brand daher schnell unter Kontrolle bringen und die Schäden auf den Heizungskeller begrenzen. Bewährt hat sich laut Bürgermeister Dieter Gerstlauer die Investition in den Brandschutz. „Die Brandschutztüren waren dicht und haben ihre Aufgabe voll erfüllt.“





