Sperrung Bahnstrecke Stuttgart-​Crailsheim: Zugausfälle auch bei Go-​Ahead

Archiv-​Foto: gbr

Für Bahnreisende wird es in den nächsten Wochen ungemütlich: Eine Erneuerung der Gleise zwischen Stuttgart und Crailsheim macht eine Vollsperrung der Strecke notwendig. Welche Auswirkungen hat das konkret?

Mittwoch, 15. März 2023

Sarah Fleischer

29 Sekunden Lesedauer



Acht Wochen Sperrung sind es insgesamt, auf die Fahrgäste sich einstellen müssen und die zu Zugausfällen und Fahrplanänderungen führen. Vom 22. März bis zum 16. April und dann noch einmal vom 21. April bis zum 12.Mai erneuert die Deutsche Bahn die Gleise bei Schorndorf, beziehungsweise Ellwangen.

Während der Gleiserneuerung werde die Strecke Stuttgart — Crailsheim voll gesperrt, teilt die Bahn mit.

Welche Auswirkungen das im Fern– und Nahverkehr hat und welche Alternativen es gibt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch als E-​Paper am iKiosk.