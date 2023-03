Verdi: Streik-​Marsch durch Schwäbisch Gmünd

Foto: nch

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter: Parallel zum Krankenhausgipfel in Berlin lag der Fokus am Mittwoch auf dem Gesundheitswesen. An dem Demonstrationszug in Schwäbisch Gmünd haben sich mehrere hundert Streikende beteiligt.

Mittwoch, 15. März 2023

Sarah Fleischer

Welceh Forderungen Verdi genau stellt, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.





Mit Warnwesten, Ratschen, lauter Musik und bunten Fahnen machte der Demonstrationsmarsch, der vom Bahnhofsvorplatz auf den Marktplatz führte, auf die Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufmerksam.Im Anschluss an den Demonstrationszug fand vor dem Rathaus eine öffentliche Kundgebung von Verdi statt. Die Sprüche auf den Plakaten der Arbeitnehmern des Gesundheitswesen in der Gmünder Innenstadt bringen ihre Anliegen klar zum Ausdruck: Die Beschäftigten fordern bessere Bezahlung für die systemrelevante Arbeit, die sie leisten.

