Festempfang im Prediger: 200 Jahre Gesangsverein Schwäbisch Gmünd 1823 e.V.

Der 200. Geburtstag ist einer, der gebührend gefeiert werden will. Der gesangsverein Schwäbisch Gmünd tat dies am Sonntag mit einem großen Festabend im Prediger. Mit zahlreichen Gästen wurde gesungen , gefeiert und zurückgedacht.

Sowohl Oberbürgermeister Richard Arnold als auch Landrat Dr. Joachim Bläse waren bei der Feier anwesend und zollten dem Chor Anerkennung für seine lange Geschichte.





Details zur 200-​jährigen Chorgeschichte und dem Programm am Sonntag lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Gemeinsam mit dem Liederkranz Waldstetten, dem Schulchor ASR Voices, Gmünder Sängerin Deoksuk Jeon-​Raber und der Schwörhausbigband blickte der Gesangverein auf viele bewegende Jahre zurück. Hans Stegmeier entführte die Gäste als Moderator auf eine spannende Zeitreise von 1823 bis 2023.

