Gashi boxt in Karlsruhe gegen Gorbics

Profiboxer Kasim Gashi bestreitet am Samstag in Karlsruhe seinen nächsten Kampf. Gegen Gabor Gorbics strebt der Europameister den nächsten Sieg an, um sich in der Rangliste zu verbessern.

Donnerstag, 16. März 2023

Alex Vogt

Knapp zwei Monate nach seinem erfolgreichen Comeback in Alfdorf durch den K.o.-Sieg in der vierten Runde gegen Almir Skrijelj aus Montenegro im EM-​Titelkampf steigt der Europameister im Mittelgewicht der Union Boxing Federation wieder in den Ring. In der Europahalle in Karlsruhe trifft Kasim Gashi am kommenden Samstag in einem auf acht Runden angesetzten Kampf auf Gabor Gorbics aus Ungarn und möchte mit einem Sieg wichtige Ranglistenpunkte sammeln.





