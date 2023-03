KISS-​Ausstellung „Glass House“ wird heute eröffnet

Fotos: fg

Um 19.30 Uhr findet heute die Vernissage der KISS-​Ausstellung „Glass House“ im Schloss Untergröningen statt. Alle Arbeiten lassen sich aus Sicht der Kuratorin Heidi hahn unter einer Frage zusammenfassen: Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Die Kunstausstellung zeigt unter anderem die Welt aus Sicht einer Biene, zudem stellen gläserne Urwesen die Frage nach der Vergänglichkeit.

Donnerstag, 16. März 2023

Franz Graser

59 Sekunden Lesedauer



Klinisch, aber auch schauerlich muten die gläsernen Aquarien an, die die französische Künstlerin malatsion für die Installation „Genese/​genesen“ in einer Reihe aufgebaut hat. Organische Formen blubbern hier in der klaren Flüssigkeit. Einige erinnern an Wasserpflanzen, andere an Fortpflanzungsorgane und wieder andere an ein menschliches Gehirn. Sind wir schon soweit, menschliche Organe in Tanks zu züchten? Oder ist Leben insgesamt bald nur noch unter Laborbedingungen möglich?





Ein Treibhaus mit einem Feldbett und einigen kümmerlichen Pflänzchen unter einer Heizlampe weckt eine Reihe von Assoziationen: Schließlich ist der Treibhauseffekt, der den Klimawandel anheizt, in aller Munde. Die Pflänzchen hinterfragen zudem das Konzept des „Urban Gardening“, das angeblich das Klima in den Städten verbessern soll. Die Installation der Schweizerin Esther van der Bie wird so zum Angelpunkt der Ausstellung, das „Glass House“, das der Schau den Namen gibt.









Ein ausführlicher Artikel findet sich in der heutigen Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Die Ausstellung ist vom 18. März bis zum 30. Juli jeweils samstags von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt 7 Euro.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



279 Aufrufe

239 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen