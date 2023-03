Start der Amphibienwanderung im Ostalbkreis

Archiv-​Foto: gbr

Bei den angekündigten milderen Temperaturen und frostfreien Nächten brechen Frösche, Molche und Kröten nun vermehrt zu ihrer Wandersaison zu ihren Laichgewässern auf. Was Autofahrer beachten sollten und wo Schutzmaßnahmen vorgesehen sind.

Donnerstag, 16. März 2023

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer



Die Wanderung ist für die Tiere eine gefährliche Zeit, weil oft Straßen überquert werden müssen.



Das Ladratsamts des Ostalbkreis bittet darum in nächster Zeit Verkehrsteilnehmer um Rücksicht.

Es sollte überall, wo Kröten, Frösche und Molche unterwegs sind, auf Tempo 30 heruntergegangen werden, um die Tiere und die sammelnden Menschen nicht unnötig zu gefährden. Hinweisschilder an den Straßenrändern weisen auf Streckenabschnitte hin, in denen besonders viele Amphibien wandern.

An welchen Streckenabschnitten genau die Naturschutz– und Straßenverkehrsbehörde Schutzmaßnahmen ergreifen, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk