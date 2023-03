Beachhandball: Nicola Rascher trägt sich ins Silberne Sportbuch von Gmünd ein

Foto: bri

Mit Nicola Rascher hat sich am Donnerstag Deutschlands Beachhandballer des Jahres in das Silberne Sportbuch der Stadt Schwäbisch Gmünd eingetragen. Was hinter dem Wahlspruch „lutra lutra maxi nasi“ steckt.

Freitag, 17. März 2023

Benjamin Richter

Noch keinen Monat ist es her, da wurde Nicola Rascher bei den „German Handball Awards“ als Beachhandballer des Jahres ausgezeichnet. Nun durfte sich der Kapitän des Oberligisten TSB Gmünd und Topspieler der „Otternasen“ aus Bartenbach für seine Erfolge im vergangenen Jahr überdies ins Silberne Sportbuch der Stadt Gmünd eintragen.

Nach kurzem Überlegen und einem kleinen Tipp von seiner Freundin entschied sich der 24-​Jährige als Eintrag für „lutra lutra maxi nasi“. Es handelt sich dabei um den Wahlspruch der amtierenden Deutschen Beachhandball-​Meistermannschaft „Otternasen“, der aus dem lateinischen Begriff für den Fischotter und einem Pseudo-​Latinismus für „lange Nase“ gebildet wurde.





Von welcher Idee der anwesenden TSB-​Verantwortlichen sich Oberbürgermeister Richard Arnold spontan sehr angetan zeigte, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 17. März. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

