Bischof regelt: Auch Frauen dürfen taufen

Foto: Schwenk

Per Dekret von Bischof Dr. Gebhard Fürst können nun auch Pastoral– und Gemeindereferentinnen und –referenten in der Diözese Rottenburg-​Stuttgart die Taufe spenden. Ein weiterer Schritt hin zur Gleichberechtigung der Frau in der Katholischen Kirche.

Freitag, 17. März 2023

Benjamin Richter

Den Anstoß dafür gab das Frauenforum der Diözese Rottenburg-​Stuttgart im April 2021, das vom obersten Laiengremium, dem Diözesanrat, organisiert wurde.





Neben dem Ringen der Katholischen Kirche um eine Öffnung in Sachen Weiheamt für die Frau im Synodalen Weg, gibt es weitere Schritte, um die Richtung zu bekräftigen: Bischof Dr. Gebhard Fürst hat im Herbst letzten Jahres ein Dekret erlassen, das es Pastoral– und Gemeindereferentinnen und referenten ermöglicht, die Taufe zu spenden. „Ich stehe voll und ganz hinter dieser Initiative“, sagt Ostalb-​Dekan Robert Kloker.„Es wird ein Stück Geschlechtergerechtigkeit in der katholischen Kirche verwirklicht“, ist Dekan Kloker überzeugt. Was seither den geweihten Theologen vorbehalten war, also Priestern und Diakonen, soll künftig auch durch Ungeweihte möglich sein – die Spendung der Taufe.

