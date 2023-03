Böbingens Judo-​Europameisterin Alina Böhm erhält Landesstudienpreis

Sportliche Karriere einerseits, erfolgreicher Einstieg ins Berufsleben andererseits: Viele Spitzensportlerinnen und Spitzensportler stellen sich dem Balanceakt. Damit das gelingt, wird Alina Böhm vom Judozentrum Heubach heute bei einer Feierstunde auf dem Fernsehturm in Stuttgart der mit 6000 Euro dotierte Preis verliehen.

In einer Feierstunde auf dem Stuttgarter Fernsehturm nimmt die Böbinger Judoka Alina Böhm am heutigen Freitag den mit 6000 Euro dotierten ersten Preis entgegen. Die Judo-​Europameisterin hat im vergangenen Jahr ein Studium der Sportpublizistik an der Universität Tübingen mit dem Bachelor abgeschlossen.

Jonathan Sedlmayer, Mitglied der Fußball-​Nationalmannschaft der Gehörlosen aus Süßen, und der Stuttgarter BMX-​Radfahrer Pascal Brenzel wurden einstimmig von der Jury gemeinsam auf den zweiten Platz gesetzt und erhalten je 4200 Euro Unterstützung. Sedlmayer studiert an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd mit dem Ziel, Grundschullehrer für Mathematik und Sport zu werden. Brenzel ist an der Universität Hohenheim im Studiengang Wirtschaftspädagogik eingeschrieben.

„Die jungen Sportlerinnen und Sportler leisten Atemberaubendes: Sie zeigen nicht nur im Spitzensport wahre Glanzleistungen, sondern meistern nebenbei auch noch ihr Studium mit Bravour“, würdigte Sportministerin Theresa Schopper die Leistungen nicht nur der Preisträger.

„Besonders zu würdigen ist auch das soziale Engagement der Siegerinnen und Sieger wie auch besondere familiäre, persönliche und soziale Umstände. Ein jeder kann sich ein Beispiel an ihnen nehmen. Sie haben den Landesstudienpreis mehr als verdient.“





