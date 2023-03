Gmünd: Ballett-​Elevinnen der Sabine Widmann Studios tanzen für guten Zweck

Traditionell findet die Übergabe der Prüfungsurkunden und die Vergabe der Auszeichnungen der Royal Academy of Dance London in den Sabine Widmann Studios an einem Sonntag statt. So auch in diesem Jahr. Doch dieses Mal war die Atmosphäre besonders aufgeladen.

Lampenfieber, Nervosität und Angespanntheit mischten sich mit der Vorfreude darüber, dass bei dieser Ballett-​Benefiz-​Gala, ein weitaus höheres Ziel im Vordergrund stand, als den Lohn für die wochenlangen Prüfungsvorbereitungen zu ernten.

Die Elevinnen wollten die Choreographien von Ballett-​Pädagogin Liz Duddy in den Dienst einer guten Sache stellen und tanzten in erster Linie für die Kinder und Jugendlichen, die der Hospizdienst der Malteser Ostalb betreut. Der kümmert sich aber nicht nur um die Kinder, sondern entlastet auch die Eltern, die mit der Situation oftmals überfordert sind.

„Meine Mädchen wollten helfen, damit es den todkranken Kindern in der ihnen verbleibenden Zeit noch so gut wie nur möglich geht“, so Liz Duddy. Und das ist ihnen am Ende auch gelungen.

Sie haben alle glücklich gemacht. Ihre Eltern, Großeltern und Verwandten, die im Publikum saßen, ihre Lehrerin, das Studio und natürlich vor allem den Hospizdienst, der sich über mehr als 1.600 Euro Charity-​Zuschuss freuen kann.





