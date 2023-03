Mögglinger Josefsmarkt: Über 250 Jahre Tradition

Archivfoto: hs

In vielen Orten Süddeutschlands finden in diesen Tagen Josefsmärkte statt. Anlass ist der Namenstag des heiligen Josef, der als Nährvater Jesu Christi gilt. In Mögglingen wird dieser Krämermarkt an dem Sonntag gefeiert, der dem Namenstag des heiligen Josef am 19. März am nächsten liegt. Dass der Markt in diesem Jahr auf den Josefstag selbst fällt, darf als kleine Besonderheit gewertet werden. Die Tradition des Marktes reicht bereits über 250 Jahre zurück.

Freitag, 17. März 2023

Franz Graser

Eröffnet wird der Markt am Sonntag, 19. März, um 11 Uhr durch die stellvertretende Bürgermeisterin Irmgard Sehner. Kulinarisch wird einiges geboten sein. Viele der voraussichtlich rund 20 Stände warten mit feinen Leckereien auf. Darüber hinaus gehören zu einem Krämermarkt auch Anbieter von Lederwaren oder nützlichen Haushaltshelfern.

Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und ein Karussell. Die Gemeindebücherei veranstaltet einen Bücherflohmarkt, bei dem Leseratten den einen oder anderen älteren, aber noch gut erhaltenen Titel günstig erstehen können. Geöffnet haben überdies das Café „Handg’macht“ sowie die „Geschenk-​Idee“. Das historische Ensemble aus Pfarrscheuer und Micheleshaus ist ebenfalls zur Besichtigung geöffnet. Im alten Schulhaus werden Kaffee und Kuchen serviert.

Wie jeder Josefsmarkt seit der Neubelebung im Jahr 2002 wird auch dieser vom internationalen Josefstreffen und der Mitgliederversammlung des internationalen Josefsvereins begleitet.







Die Tradition des Marktes schlummerte allerdings längere Zeit, bis sie 2002 wieder erweckt wurde. Seitdem ist der Mögglinger Josefsmarkt ein beliebter Krämermarkt geworden, der in Mögglingen und Umgebung viele Freunde hat. Die Marktbeschicker kommen nicht nur aus dem Umland: Einige nehmen durchaus eine weitere Anreise in Kauf, um auf dem Marktplatz in Mögglingen vor Ort sein zu können.

