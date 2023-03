Notfalltraining im Kreißsaal des Stauferklinikum

Foto: Kliniken Ostalb

Im Stauferklinikum üben Teams der Geburtshilfe und der Anästhesie Notfallsituationen im Kreißsaal. Denn im Notfall muss jeder Griff sitzen, um die Leben von Mutter und Kind zu retten.

Freitag, 17. März 2023

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Wenn bei einer Geburt plötzlich Komplikationen auftreten, ist schnelles Handeln gefordert​.Um genau diese Notfälle zu simulieren, wurde ein Team des RKH Simulationszentrums aus Vaihingen nach Mutlangen geholt. Geübt wird mit einer Simulationspuppe und moderner Videotechnik. Der Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-​, Schmerz– und Notfallmedizin Dr. Johannes Naser fasst zusammen: „Ich kenne Trainings dieser Art von anderen Häusern und wir haben gesehen, dass die Teams hier hervorragend eingespielt sind.“

