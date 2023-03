Straßdorfer Frühling: Leistungsschau der örtlichen Betriebe

Erstmals seit 2019 laden am Sonntag, 19. März, die Straßdorfer Betriebe wieder zu ihrer Leistungsschau, dem Straßdorfer Frühling. Oberbürgermeister Richard Arnold wird die Messe um 12 Uhr eröffnen und die Gäste begrüßen. Danach werden Wirtschaftsförderer Alexander Groll, der Ortsvorsteher Werner Nußbaum und Stefan Haag, der Vorsitzende des Handels– und Gewerbevereins, einige Grußworte sprechen.

Rund 30 örtliche Betriebe präsentieren sich beim Straßdorfer Frühling. 13 Unternehmen stellen in oder an der Gemeindehalle aus, die restlichen präsentieren sich an ihren jeweiligen Standorten im Ortsgebiet. Eine ganze Reihe lokaler Vereine bewirtet die Gäste oder trägt zur Unterhaltung der Besucherinnen und Besucher bei.





Für den Straßdorfer Frühling wurde ein Buspendelverkehr eingerichtet, mit dem die Gäste die einzelnen Standorte bequem erreichen können. Einige örtliche Handelsbetriebe haben zudem für die Dauer der Leistungsschau von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Überdies hat der Handels– und Gewerbeverein Straßdorf ein Gewinnspiel ausgelobt, bei dem es Einkaufsgutscheine sowie einen Gutschein für eine Fahrt im Heißluftballon zu gewinnen gibt.





Viele weitere Informationen sowie Kurzporträts ausgewählter Straßdorfer Betriebe finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



