Beilage „Wochenende“: Noch ein paar Tage, dann ist Frühling!

Am Wochenende herrscht zwar streng genommen noch Winter. Die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung ist dagegen schon richtig frühlingshaft gestimmt — auch wenn der Frühling aus astronomischer Sicht erst am Montag beginnt. Unter anderem lädt das Wochenendmagazin die Leserinnen und Leser nach Lautern, in das grüne Dorf, ein.

Samstag, 18. März 2023

Der Ort, der zur Stadt Heubach gehört, ist weit über die Region hinaus für seine Gärtnereibetriebe bekannt. Aber auch seine findigen Feuerwehrleute haben dem Dorf Ehre eingetragen. Sie haben es nämlich geschafft, zwei betagte Unimogs zu Löschfahrzeugen umzurüsten, mit denen die Wehr wirklich jeden auch noch so abgelegenen Brandherd erreichen kann.





Stichwort Unimog: Die Reportage dieser Ausgabe befasst sich mit dem geländegängigen Transporter, der eigentlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg dafür gebaut wurde, damit die Landwirte ihre Erzeugnisse zu den Märkten im Umland bringen konnten. Die Wiege des Fahrzeugs stand in Gmünd. Das Unimog-​Museum in Gaggenau erinnert nun an die Anfänge. In dieser Ausgabe finden Sie zudem Wissenswertes sowie viele Vereinsnachrichten, Leserfotos und viel Rätselspaß.





