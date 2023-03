Normannia Gmünd: 4:1 gegen FC Wangen

Im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten FC Wangen ist der zweitplatzierte Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd seiner Favoritenrolle beim verdienten 4:1 (1:0)-Erfolg vollauf gerecht geworden. Zwei FCN-​Tore fielen per Foulelfmeter.

Samstag, 18. März 2023

Alex Vogt

Zu Beginn der zweiten Hälfte spielten die Gäste zielstrebiger nach vorne, der vermeintliche Ausgleichstreffer wurde in der 50. Minute wegen einer strittigen Abseitsstellung aberkannt. Zum richtigen Zeitpunkt aus Normannia-​Sicht gab es dann in der 58. Minute einen Foulelfmeter, nachdem Molinari im Strafraum zu Boden gerissen wurde. Jermain Ibrahim verwandelte aus elf Metern sicher zum 2:0.



Derselbe Spieler erhöhte in der 71. Minute nach einer Hereingabe von links und einer Vorlage von Calvin Körner auf 3:0. Der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Daniel Wellmann vier Minuten später war nur Ergebniskosmetik, ehe im Anschluss an ein Foul an Körner in der Nachspielzeit Molinari noch den zweiten FCN-​Strafstoß zum 4:1-Endstand verwandelte.





Den ausführlichen Spielbericht mit Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 20. März.



Im Stile einer Spitzenmannschaft hat der 1. FC Normannia Gmünd in der zehnten Minute mit seinem ersten Torschuss gleich zugeschlagen. Nach einem schönen Spielzug über Luca Molinari und Marvin Gnaase vollstreckte der an der Strafraumgrenze freistehende Alexander Aschauer mit einem strammen Schuss zum 1:0. Es folgten bis zur 20. Minute weitere hochkarätige Normannia-​Chancen, der zweite Treffer schien nur eine Frage der Zeit zu sein, wollte aber nicht fallen. Der FC Wangen hielt dann bis zur Pause besser mit, blieb in der Offensive aber harmlos.

