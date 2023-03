Kirchengemeinde Lindach-​Mutlangen begrüßt junge Pfarrerin

Carolin de Campos wurde am Sonntag offiziell in ihr Amt als Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Lindach-​Mutlangen eingeführt. Der Investiturgottesdienst fand mit zahlreichen Gästen in der St. Nikolaus-​Kirche in Lindach statt.

Sonntag, 19. März 2023

Die Kirche ist für de Campos kein unbekannter Ort. Die gebürtige Filderstädterin wuchs in einem Pfarrhaus auf, worunter ihr Vater Ulrich Enderle als Pfarrer bekannt ist. Nach ihrem Studium in Tübingen und Leipzig absolvierte sie ihr Vikariat in Hemmingen und arbeitete anschließend drei Jahre als Dienstaushilfe im Gmünder Kirchenbezirk.





