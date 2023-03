Motorradfahrer streift zuerst einen Fußgänger und schlägt dann auch noch zu

Symbol-​Bild: gbr

Raue Sitten in der Fußgängerzone: Die Polizei berichtet von einer ziemlich unangenehmen Begegnung zwischen einem Motorradfahrer und einem Fußgänger, die in Gewalttätigkeit ausartete. Von jugendlichem Überschwang kann da allerdings keine Rede mehr sein, denn beide Beteiligten sind schon älter als 50 Jahre.

Sonntag, 19. März 2023

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



So schildert das Polizeipräsidium Aalen in ihrem aktuellen Bericht den Tathergang: Am Samstagnachmittag, gegen 17.43 Uhr, fuhr ein 56-​jähriger Motorradfahrer in der Fußgängerzone in der Vorderen Schmiedgasse in Richtung Aalener Strasse. Hierbei streifte er mit seinem Außenspiegel einen 51-​jährigen Fußgänger an der Schulter. Kurz darauf hielt der Motorradfahrer an, ging auf den Geschädigten zu, beschimpfte ihn und schlug dem Fußgänger mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte wurde durch den Faustschlag leicht verletzt. Der Motorradfahrer habe sich danach entfernt, so die Polizei. Es seien Ermittlungen im Gange.

