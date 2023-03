Schauort Lautern: Goldene Auszeichnung für das grüne Dorf

Lautern ist heute ein Stadtteil von Heubach. Der Ort hat aber auf wundersame Weise eine stolze Eigenständigkeit bewahrt. Sehenswert ist auf jeden Fall die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, die nicht wie eine Dorfkirche, sondern fast schon städtisch wirkt. Beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ holte das Dorf, das unter anderem für seine Gärtnereibetriebe bekannt ist, eine Goldmedaille.

Sonntag, 19. März 2023

Franz Graser

Einsamkeit ist in dieser vitalen Dorfgemeinschaft gewiss ein Fremdwort. Ein Spaziergang durch den Ort führt dazu vorbei an netten Plätzen der Begegnung, seien es Spielflächen für Kinder oder beschauliche Ruhebänke unter Bäumen, am namensgebenden Bächle oder auch mit einem wunderbaren Blick auf die felsigen Vorberge der Schwäbischen Alb, die das Dorf malerisch umgeben. Lautern ist Ausgangspunkt für reizvolle Wander– und Bikertouren, die auf den Höhenzügen auch weit zurück in die Frühgeschichte führen.





Was in diesem Dorf von der Bürgerschaft an Zusammenhalt, Heimatgefühl, Kultur und Geschichtsbewusstsein gepflegt wird, ist beispielhaft. Tausende Besucher lassen sich angesichts des Historischen Marktes mit seinem Dorfleben von anno 1900 verzaubern, wenn sich Lautern unter Beteiligung aller Vereine in ein großes und vor allem lebendiges Museum verwandelt. Die Veranstaltung ist Ausdruck des Gemeinschaftsgeistes, der quer durch alle Generationen gepflegt wird.





Viel mehr Interessantes und Wissenswertes zu Lautern finden Sie in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.





