DJK Gmünd: Auf eine Revanche aus

Foto: Zimmermann

Nach der deutlichen 0:3-Hinspielniederlage wollen sich die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd gegen den FV Tübinger Modell nun revanchieren. Das letzte Heimspiel dieser Saison beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr in der Gmünder Großsporthalle.

Donnerstag, 02. März 2023

Alex Vogt

37 Sekunden Lesedauer



Zum Abschluss vor den heimischen Fans wartet auf die Mannschaft von Trainer Christian Hohmann noch einmal ein richtiger Brocken. Am vorletzten Spieltag geht es für die DJK mit 32 Punkten darum, gegen den Förderverein Tübinger Modell (30 Punkte) Rang zwei in der Tabelle zu verteidigen.



Dazu braucht es am besten einen 3:0-Sieg, da der Ditte, die TSF Ditzingen, wie die DJK Gmünd 32 Zähler hat und im Heimspiel gegen Mannheim der klare Favorit sein sollte.







Welche Spielerinnen bei der DJK Gmünd im Vergleich zum 3:0 gegen den USC Freiburg am Sonntag wieder in den Kader zurückkehren, lesen Sie im Vorbericht von Thomas Ringhofer in der Rems-​Zeitung vom 3. März.







