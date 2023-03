Neu in Täferrot und Leinzell: Kleine Wochenmärkte mit regionalen Produkten

In den Gemeinden Leinzell und Täferrot macht eine mobile Verkaufstheke mit Fleisch, Wurst und Käse Station. An einem Stand gibt es Eier, Nudeln, Zwiebeln und Kartoffeln. Bei beiden Anbietern handelt es sich um Anbieter aus der Landwirtschaft.

Bürgermeister Markus Bareis ist sehr froh darüber, dass sich für seine kleine Gemeinde nun endlich die Chance eröffnet hat, durch einen kleinen Wochenmarkt die Nahversorgung mit Lebensmitteln zu verbessern. Schon ziemlich lange sei dies sein Wunsch gewesen. Der Leinzeller Bürgermeister Marc Schäffler äußerte sich in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend ebenfalls erfreut über diese zusätzliche Einkaufsmöglichkeit. Zumal ja dort im Ortszentrum diese Produktpalette in den Geschäften nicht feilgeboten wird.





