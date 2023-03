Rosenstein: Mountainbike vs Natur

Die Stadt Heubach hat für Mountainbiker Abfahrtsstrecken am Rosenstein eingerichtet. Diese sollen die Radfahrer davon abhalten, illegale Trails zu bauen und zu befahren. Geht der Plan auf?

Donnerstag, 02. März 2023

Sarah Fleischer

Als „Bike the Rock“ 2001 erstmals von Heubach ausgetragen wurde, war die Stadt bemüht den Mountainbikern ihre Sportart legal zu ermöglichen. Die Idee: Legale Tracks verhindern illegale Tracks, die den Pflanzen und Tieren schaden. Dennoch gab es Probleme mit illegalen Strecken, wie Forstamt und Naturschütze beklagen. Was also tun?





Die verschiedenen Sichtweisen und Lösungsansätze stehen am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Eigentlich genießt man im Wald die Stille: die Idylle der unberührten Natur. Der Rosenstein dagegen ist weder still noch unberührt. Aufgrund des jährlichen Festivals „Bike the Rock“ entwickelte sich Heubach zum Hotspot für Mountainbiker. Durch die steigende Beliebtheit von E-​Bikes kommt inzwischen auch jeder problemlos auf den Berg. Da kann es auf den Wegen enger werden.

