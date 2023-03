Spraitbach: Wie sich ein historisches Rathaus verändert

Foto: gbr

Weitgehend papierlos sowie im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne offen: Diese Philosophie prägt die Raumsituation des Rathauses nach dem Umbau.

Donnerstag, 02. März 2023

Gerold Bauer

22 Sekunden Lesedauer



1907 bekam Spraitbach ein neues Rathaus, das inzwischen zum fünften Mal umgebaut wird. Eine offene Raumstruktur für das Bürgerbüro ist das Herzstück des denkmalgeschützten Gebäudes. Die Gemeindebücherei bekommt großzügige Räume und neue Medien.





Lesen sie am 2. März in der Rems-​Zeitung, wie ein Gebäude mit so langer Geschichte fit für die Zukunft gemacht wird und warum manches Neue dort im Grunde genommen gar nicht so neu ist!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



227 Aufrufe

89 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen