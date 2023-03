Stadt Schwäbisch Gmünd will das Klima schützen und sich besser anpassen

Wie steht es um die Bilanz der Stadt Gmünd beim Ausstoß von Treibhausgasen? Welche Konsequenzen sind aus dieser Bilanz zu ziehen? Was kann unternommen werden, dass man trotz der Klimaerwärmung in der Stadt nicht so sehr unter dem Hitzestau leidet? Diese Fragen standen im Blickpunkt einer Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Klima, Umwelt, Energie und Bausachen.

Birami wird bei dieser Aufgabe in Gmünd nicht bei Null beginnen, sondern kann auf bereits erfolgten Maßnahmen aufbauen.





Zwei Themen, die eng miteinander verflochten sind, standen am Mittwoch auf der Tagesordnung des Gemeinderatsausschusses für Klima, Umwelt, Energie und Bausachen. Zum einen ging es darum, wo die Stadt im Hinblick auf die Emission von Treibhausgasen aktuell steht und was zu tun ist, um die gesteckten Klimaschutz-​Ziele zu erreichen. Gleichzeitig stellte sich Dr. Benjamin Birami vor, der sich als Klimaanpassungsmanager unter anderem darum kümmert, wie Gmünderinnen und Gmünder die Hitzewellen besser ertragen können.

