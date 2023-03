Warnstreik bei der Kreissparkasse Ostalb und die der Klinik in Heidenheim

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten der Kreissparkasse Ostalb am Donnerstag, 2. März, dazu auf, die Arbeit niederzulegen. An den Kliniken Heidenheim soll das OP-​Personal in einen ganztägigen Warnstreik treten. Kunden beziehungsweise Patienten müssen deshalb mit gewissen Leistungseinschränkungen rechnen.

Die Warnstreikwelle der Beschäftigten im öffentlichen Dienst erreicht am Donnerstag die Landkreise Heidenheim und Ostalb, kündigt Maria Winkler, Geschäftsführerin des ver.di Bezirks Ulm-​Oberschwaben an. Bänker und Klinikpersonal bringen ihren Unmut über das geringe Arbeitgeberangebot zum Ausdruck. Das arbeitgeberseitig geforderte „Sonderopfer für Sparkassenbeschäftigte und des Klinikpersonals“ bringt die Beschäftigten zurecht „auf die Palme“, fasst Maria Winkler zusammen.Die zum Warnstreik aufgerufenen KSK-​Beschäftigten versammeln sich am Donnerstag um 9 Uhr vor dem Hauptgebäude der Kreissparkasse in Aalen zu einer Kundgebung. Die Gewerkschaft ver.di rechnet mit rund 200 streikenden Beschäftigten, daher werden die Dienstleistungen für die Kunden der Kreissparkasse nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.Ab Beginn der Frühschicht bis zum Ende der Spätschicht werden darüber hinaus an den Kliniken Heidenheim nur Notfall-​Operationen durchgeführt. Das normale OP-​Programm findet nicht statt. Die Gewerkschaft hat mit dem Arbeitgeber eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, die vorsieht, dass für Notfälle eine ausreichende Personalbesetzung im OP vorhanden ist. Die streikende Frühschichtbesetzung der OP Abteilung versammelt sich ich um 8:30 Uhr vor dem Haupteingang der Kliniken. (verdi)

